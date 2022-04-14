وذكرت قناة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين ويخشى مقتلهم بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أيام وتسببت في نزوح عشرات الآلاف.

وتابعت الشبكة أن مقاطعة "ليت" الكائنة بوسط البلاد هي الأكثر تضررا جراء الإعصار إذ تسببت الانهيارات الأرضية في تدمير مساحات زراعية ومناطق صيد ومناطق سكنية واسعة، وتعد العاصفة الاستوائية هى الأقوى التى تضرب البلاد هذا العام.

