اليوم السابع
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إينى تعلن عن اكتشافات "نفطية وغازية" جديدة فى الصحراء الغربية بمصر

الخميس، 14 أبريل 2022 12:30 م
إينى تعلن عن اكتشافات "نفطية وغازية" جديدة فى الصحراء الغربية بمصر براميل بترول - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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أعلنت شركة إيني عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة في امتيازات مليحة، في الصحراء الغربية بمصر، لما يقرب من 8.500 برميل / يوم من المكافئ النفطي، حيث تم بالفعل ربط هذه الاكتشافات الجديدة وربطها بالإنتاج، بما يتماشى مع استراتيجية الاستكشاف التي تقودها البنية التحتية، مما يسمح بتعظيم فرص الاستكشاف القريبة من البنى التحتية الموجودة.

وأشار بيان لشركة إينى الإيطالية نشر على موقعها الالكترونى ،أنه تم الحصول على النتائج من خلال بئر Nada E Deep 1X، والذي واجه 60 مليونًا من صافي مدفوعات الهيدروكربون في تكوينات علم البويب وخطابة وطباشيري الجوراسي، وبئر Meleiha SE Deep 1X، والذي وجد 30 مترًا من صافي مدفوعات الهيدروكربون في رمال العصر الطباشيري الجوراسي تكوينات مطروح وخططة، وبئر إيمري ديب 21، الذي واجه 35 مترًا من صافي رواتب الهيدروكربونات في الأحجار الرملية الضخمة في علم البويب. 

هذه النتائج، التي أضيفت إلى اكتشافات عام 2021 لما مجموعه 8 آبار استكشافية، أعطت 75٪ من معدل النجاح، مما يؤكد إمكانات المنطقة، أنشطة الاستكشاف الأخرى في الامتياز جارية مع مؤشرات واعدة، مع هذه الاكتشافات، تواصل Eni ، من خلال AGIBA ، وهي مشروع مشترك بين Eni وEGPC ، متابعة إستراتيجيتها للمجال القريب بنجاح في الحوض الناضج للصحراء الغربية، بهدف تعظيم الإنتاج من خلال احتواء تكاليف التطوير وتقليل الوقت اللازم للتسويق.

وبالإضافة إلى ذلك، تجدد إيني التزامها في الصحراء الغربية من خلال الاستحواذ الأخير على كتلتين للتنقيب مع التخطيط في عام 2022 لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد عالي الدقة في امتياز مليحة، يهدف أيضًا إلى التحقيق في إمكانات الغاز في المنطقة، في تتماشى مع أهداف تحول الطاقة.


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اينى

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