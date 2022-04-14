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إيلون ماسك: سنحافظ على أكبر عدد ممكن من المساهمين فى تويتر وفق ما يسمح به القانون

الخميس، 14 أبريل 2022 09:56 م
إيلون ماسك: سنحافظ على أكبر عدد ممكن من المساهمين فى تويتر وفق ما يسمح به القانون إيلون ماسك
كتب أحمد عرفة

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قال الملياردير الأمريكى إيلون ماسك إنه سيحافظ على أكبر عدد ممكن من المساهمين فى تويتر وفق ما يسمح به القانون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق رفض الأمير السعودى الوليد بن طلال اقتراح الملياردير الأمريكى إيلون ماسك لاقتناء الحزمة الكاملة من أسهم شركة "تويتر" الأمريكية.

وأكد ماسك اليوم الخميس، على حسابه فى "تويتر" أنه اقترح اقتناء 100 بالمائة من أسهم "تويتر" بسعر 54.20 دولار مقابل كل منها، غير أن الأمير السعودى لكونه أحد أكبر مساهمى الشركة الأمريكية أعرب عن قناعته بأن هذا السعر غير مناسب.


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