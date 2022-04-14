إنهاء رصف عدد من الشوارع بكفر الشيخ ودسوق واستكمال الإنترلوك.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدينتا كفر الشيخ ودسوق أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية، بالإضافة لأعمال التجميل والتطوير، والرصف بالإنترلوك، ودهان الأرصفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابعت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الجارية لرصف عدد من الشوارع بالمدينة، ومنها رصف شارع جيهان، عقب الانتهاء من رصف شوارع غرب المدينة، وما زالت الأعمال مستمرة لرصف الطرق غرب وشرق العاصمة.



وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال اللمسات النهائية لأعمال التجميل وطلاء البلدورات ورفع كفاءة الشوارع والمداخل التي جرى الانتهاء من رصفها، وحملات النظافة ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة وتهذيب الأشجار وتجديد الأحواض الزراعية وزراعتها واستكمال أعمال الطلاء بدسوق.

كما أشرف على أعمال الرصف ضمن الخطة الإضافية لعام 2020/2021 بمناطق الجمهورية وميدان الساعة والكوم الأحمر امتداد الدلتا والجمهورية حتى شارع المدرا، وتم الانتهاء من الأعمال ووضع طبقة الاسفلت.



أعمال التطوير بدسوق



الأعمال الجارية بكفر الشيخ



دهان التلتوارات



رصف شوارع جيهان



زراعة الأشجار بالشوارع بدسوق



زراعة الأشجار بالشوارع



شوارع دسوق عقب رصفها