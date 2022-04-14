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إصابة ألبرت أمير موناكو بفيروس كورونا للمرة الثانية

الخميس، 14 أبريل 2022 07:37 م
إصابة ألبرت أمير موناكو بفيروس كورونا للمرة الثانية أمير موناكو
ريهام عبد الله

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أكد القصر فى إمارة موناكو، إصابة الأمير ألبرت أمير موناكو بفيروس كوفيد 19 للمرة الثانية، وأصيب الأمير ألبرت البالغ من العمر 64 عامًا بالفيروس مرة أخرى، لكنه بدون أعراض، وأشار القصر إلى أنه سيواصل العمل عن بُعد.

لم يتم تأكيد ما إذا كانت الأميرة تشارلين، التي عادت مؤخرًا إلى موناكو بعد قضاء بعض الوقت في منشأة علاجية، أو توأمهما البالغ من العمر سبع سنوات، الأميرة جابرييلا والأمير جاك، قد أصيبوا بالفيروس، وفقا للديلى ميل البريطانية.

أمير موناكو
أمير موناكو

 

خبر على ديلى ميل
الخبر من صحيفة ديلى ميل

 

كانت إحدى أحدث مشاركات ألبرت العامة هي حضور مراسم تأبين الأمير فيليب دوق إدنبرة الراحل في دير وستمنستر أبي الشهر الماضي، والتي حضرها بدون زوجته.

وجاء في بيان من القصر: "أثبتت الاختبارات أن الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو إيجابي لكوفيد 19"، وأكد القصر عدم وجود أي قلق على صحة الملك، وأنه سيكون على اتصال دائم بأعضاء حكومته حيث لا يزال في عزله.

أصيب ألبرت في البداية بـ Covid-19 في الأيام الأولى للوباء، في نفس الوقت تقريبًا مع الأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطانى، الذي ثبتت إصابته للمرة الثانية في فبراير من هذا العام.


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