أولى "ليالى المقامات الروحية" فى دورتها السابعة بمكتبة الإسكندرية اليوم

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية مجموعة حفلات فنية مجانية ومفتوحة للجمهور تحت عنوان: "ليالي المقامات الروحية"، وذلك في الفترة من 14 إلى 21 أبريل 2022، في تمام الساعة التاسعة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.



وتتضمن الحفلات برامج موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية وثقافية، تُقام للعام السابع، ويشارك فيها فرق من داخل مصر وخارجها، يأتي حفل الافتتاح تحت عنوان: "عودي يا ليالي الرضا"، وتحييه فرق من مصر وسوريا، وهي: سماع الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية، وفرقة الحور، بالاشتراك مع فرقة تواشيح الفنان عدنان الساسة.



وتتواصل الحفلات يوم الجمعة 15 أبريل مع "سهرة شعبية" لفرقة الطبول النوبية وفرقة الآلات الشعبية المصرية وفرقة السمسمية، وتحيي منال محيي الدين فنانة الهارب العالمية وفرقتها حفل ليلة السبت 16 أبريل، كما تحيي الفنانة داليا عبد الوهاب وفرقتها وفرقة إندونيسية حفل الليلة الرابعة الأحد 17 أبريل، ويقدم الفنان الكبير حسن شرارة وفرقته سداسي شرارة حفل الليلة الخامسة الإثنين 18 أبريل.



أما حفل الليلة السادسة يوم الثلاثاء 19 أبريل فيأتي تحت عنوان: ليلة شامية وتحييها فرق من فلسطين وسوريا، وتحيي فنانة الفلوت؛ د. رانيا يحيي وفرقتها حفل الليلة السابعة الأربعاء 20 أبريل، وتختَتَم الليالي بحفل تحت عنوان: "وحوي يا وحوي" ويشارك فيه أوركسترا الأنامل الصغيرة، ببورسعيد يوم الخميس 21 أبريل.



جدير بالذكر أن الحفلات رؤية وإخراج د. انتصار عبد الفتاح؛ الذي أكد أهميتها ودورها في توطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.