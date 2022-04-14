أكمنة لضبط خفير خاص متهم بقتل شاب وإصابة آخر بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إعداد الأكمنة لضبط خفير خاص متهم بقتل شاب وإصابة آخر، بإطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، حيث حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يتولى حراسة مكان عمل بمدينة 6 أكتوبر، وفوجئ بانطلاق سيارة يستقلها عدد من العمال من المكان دون علمه، فأطلق النار تجاه مستقليها، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر من العاملين بالمكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن خفير خاص وراء إطلاق النار عليهما وفر هاربا.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المصاب، وتم نقل جثة القتيل إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها والتصريح بدفنها، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة القتيل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.