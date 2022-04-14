أطفال بالعريش يتسابقون لتوزيع الإفطار على الصائمين بشوارع المدينة.. فيديو وصور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مدينة العريش مبادرة نفذها مجموعة من أطفال مدينة العريش يساعدهم الشباب لتوزيع الإفطار على الصائمين فى شوارع وسط مدينة العريش.



ونقل تليفزيون اليوم السابع، مشاهد لتسابق مجموعة من الأطفال بعد انتهاء تدريبات رياضية لهم ويقومون بتوزيع التمر والعصائر على الأهالى والمسافرين الذين يتصادف مرورهم مع موعد رفع أذان المغرب ووجوب الإفطار.





وحرص الأطفال أن يقومون بالتوزيع وهم يرتدون ملابسهم الرياضية التى كانوا بها أثناء التدريبات فى لعبة الكاراتيه بمنطقة وسط المدينة، وسط بهجة الأهالى وحرصهم على التوقف وتناول الإفطار من يديهم وتحيتهم على هذه المبادرة.



وتشهد شوارع مدينة العريش تنوع تسابق الشباب من كل الأعمار على إفطار الصائمين، إضافة لحرص أهالي القرى على مسارات الطرق السريعة على إقامة نقاط لإفطار الصائمين المسافرين.



كما وفر عدد من الأهالى بمدينة العريش فى شمال سيناء، السلاطة العرايشى مجانا للأهالى احتفالا بشهر رمضان، بعد إعدادها على نار الحطب بين البنايات السكنية فى حى ضاحية السلام أحد أحياء مدينة العريش.



قال محمود عروج أبو يوسف، إنه كل عام فى شهر رمضان يجرى تنفيذ هذه المبادرة بالقرب من استاد العريش الرياضى فى مساحة فضاء بين العمارات السكنية، حيث يتم إشعال النار وشوى الباذنجان أحد مكونات السلطة العرايشى.



وأضاف إنه يتم دق وخلط الباذنجان بعد تقشيره مع طماطم وفلفل والطحينة ويقوم المنفذين لها بتوزيعها مجانا على الأهالى فى المنطقة والمناطق المجاورة لها ممن يحضرون وسط أجواء مليئة بالألفة والمحبة بين الجميع.



وأوضح، أن من يقومون على هذه المبادرة وينفذونها صالح الكاشف أبو حمادة ومحمد سعيد الأزعر أبو ياسر، ويعاونهم شباب المنطقة.



كما تشهد شمال سيناء يوميا مبادرات مجتمعية خيرية لتوفير وجبات إفطار جاهزة وتوزيعها على الأسر الأكثر استحقاقا فى بيوتهم، ووجبات جاهزة على المترددين على مستشفى العريش العام.



































