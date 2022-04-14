اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 05:52 م
أكرم القصاص
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أصغر مجرم بالعالم.. طفل يتهم بقتل وتعذيب 7 ويتوفى بحبسه الانفرادي عن عمر 72 عاما

الخميس، 14 أبريل 2022 05:27 م
أصغر مجرم بالعالم.. طفل يتهم بقتل وتعذيب 7 ويتوفى بحبسه الانفرادي عن عمر 72 عاما الطفل جيسي بوميروي
كتب - أحمد عبد الهادى

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تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها فى شهر رمضان الكريم بعنوان "أصغر مجرم في العالم"، عددا من الجرائم الغريبة التى ارتكبت علي يد أطفال، وأصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، وغيرها من جرائم قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.
 
وفى حلقة اليوم نستعرض قصة جيسي بوميروي 29 نوفمبر 1859 _ 29 سبتمبر 1932، وولد جيسي في نوفمبر 1959 في شارلستون بولاية ماساتشوستس وهو أصغر شخص أدين بتهمة القتل من الدرجة الاولى، حيث كانت تصرفات جسيي قاسية ضد الأطفال الآخرين عندما كان عمره 11 عاماً، حيث أنه أخذ 7 اطفال وعذبهم باستخدام السكاكين وتم القبض عليه وإرساله إلى مدرسة الإصلاح، حيث كان من المفترض أن يبقى فيها حتى يصبح عمره 21 عاماً لكن أفرج عنه بعد عام ونصف لحسن السلوك وبعد ثلاث سنوات تغير جيسي من سيء إلى أسوأ فقد قتل فتاة تبلغ من العمر 10 عاماً واتهم ايضاً في جريمة قتل صبي يبلغ من العمر 4 سنوات الذي وجدت جثته مشوهة، حكم على جيسي بالسجن مدى الحياة وقضاها في حبس إنفرادي وتوفي لاسباب طبيعية عن عمر يناهز 72 عاماً.

اصغر مجرم

المجرم الصغير

حكاية مجرم

اصغر مجرم فى العالم

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