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أجواء روحانية من ليالى الشهر الكريم.. صلاة التراويح من محافظة المنوفية.. فيديو

الخميس، 14 أبريل 2022 08:39 م
أجواء روحانية من ليالى الشهر الكريم.. صلاة التراويح من محافظة المنوفية.. فيديو صلاح التروايح من المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لصلاة التراويح فى الليلة الرابع عشر من شهر رمضان الكريم من محافظة المنوفية.
 
وتوافد الأهالى والشباب والأطفال على المساجد المختلفة في كافة أنحاء المنوفية، لتأدية صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك هذا العام.
 
وصلاة التراويح هي قيام شهر رمضان، وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، حيث اتفق الفقهاء على سنية صلاة التراويح، وهي عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة، وهي سنة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه النسائي.
 

محافظة المنوفية

صلاة التراويح

مساجد المنوفية

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