أبشع جريمة فى العالم.. أم تقتل 5 من أبناءها بألمانيا والجدة تكتشف الجريمة

كتب – أحمد عبد الهادى

يعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات نقدمه للقراء في شهر رمضان الكريم بعنوان "أبشع جريمة" والتي توضح عددا من الجرائم الخطيرة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم على جرائم قتل وسرقة ونصب.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة جريمة قتل وقعت في المانيا، حيث عثرت الشرطة الألمانية على جثث خمسة أطفال في شقة ببلدة زولينجن، بعد أن اتصلت جدة الأطفال بالشرطة لتبلغها بأن ابنتها، 27 عاما، قتلت خمسة من أطفالها وتركت المنزل مع طفل آخر.

وعثرت الشرطة على الأطفال المقتولين وأعمارهم سنة وسنتان وثلاث سنوات وست سنوات وثماني سنوات.

وتبين أن الأم قفزت أمام قطار في دوسلدورف قرب زولينجن، بعد ارتكاب الجريمة، ونجت من الموت لكنها أصيبت بجروح خطيرة، وأن ابنها الآخر البالغ من العمر 11 عاما عثر عليه سالما في منزل جدته.