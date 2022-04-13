BBC: سجن باحث أمريكى 5 أعوام لمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات

كتبت رباب فتحى

قال موقع "بى بى سى" إن باحث أمريكي، عمل في السابق في مؤسسة للعملات الرقمية، حكم عليه بالسجن لأكثر من خمس سنوات لإدانته بالتآمر لمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات الأمريكية، باستخدام العملات الرقمية.

وأقر فيرجيل جريفيث في وقت سابق بأنه مذنب بالتآمر لخرق قوانين الولايات المتحدة. وعمل جريفيث سابقًا في مؤسسة إثيريوم فاونديشن، وهي منظمة غير ربحية تختص في تكنولوجيا العملات الرقمية.

وحُكم على جريفيث بالحد الأدنى من مدة السجن التي طلبها الادعاء. كما تم تغريمه 100،000 دولار. وكان جريفيث، البالغ من العمر 39 عامًا، يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامة قدرها مليون دولار.

وقال محاميه في بيان إنه بينما كان الحكم مخيبا، فإن القاضي "أقر بالتزام فيرجيل بالمضي قدما في حياته بشكل مثمر، وأنه شخص موهوب لديه الكثير ليساهم به". وقال المدعي الأمريكي، داميان ويليامز، في بيان إن "العدالة تحققت".

وفي سبتمبر، أقر جريفيث بأنه مذنب بالتآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة بالولايات المتحدة من خلال السفر إلى عاصمة كوريا الشمالية، بيونجيانج، لإلقاء محاضرة عن تقنية خاصة بالعملات الرقمية.

وقال الادعاء إن جريفيث، الحاصل على الدكتوراة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، سافر إلى كوريا الشمالية عبر الصين في أبريل/ 2019 للتحدث في مؤتمر في بيونجيانج عن العملات الرقمية، على الرغم من رفض وزارة الخارجية الأمريكية التصريح له بالذهاب.

وقال ممثلو الادعاء إن جريفيث علم أن المعلومات التي ستقدم في المؤتمر يمكن أن تستخدمها كوريا الشمالية للتهرب من العقوبات التي فرضتها واشنطن على بيونجيانج بسبب تطويرها أسلحة نووية.

ووفقا للادعاء، فإن جريفيث قال في محاضرته إن "أهم ميزة في تقنية بيانات سلاسل الكتلة الخاصة بالعملات الرقمية هي أنها مفتوحة. ولا يمكن استبعاد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بغض النظر عما تقوله الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة".

وفي سبتمبر، قالت وزارة العدل الأمريكية إن جريفيث "عرّض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر" من خلال تقويض العقوبات.