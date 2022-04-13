32.3 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر يناير 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2022 وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.44 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 32.3 ٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 34.5٪ حيـث بلغـت 3.99 مليــار دولار خـلال شهــر يناير 2022 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبـة 107.0٪، البترول الخام بنسبة 66.5 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 46.8 ٪، لدائن باشكالها الاولية بنسبــة 76.3٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (اسمده بنسبة 32.6 ٪، برتقال طازج بنسبة 13.6 ٪، اثاث بنسبة 8.5 ٪، بلاط واداوت صحية خزفية بنسبة 14.3 ٪).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.2٪ حيث بلغت 6.43 مليار دولار خـلال شهر يناير 2022 مقابـــل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 0.6 ٪، فول صويا بنسبة 16.4 ٪، القمح بنسبة 42.6 ٪ ، ذرة بنسبة 37.1 ٪)، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 27.0٪، مواد اولية من حديد او صلب بنسبـة 49.4 ٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 49.4 ٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 34.2٪).