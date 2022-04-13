اليوم السابع
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وفاة ربة منزل أشعل زوجها النار بها فى الجيزة والمتهم يكشف كواليس الجريمة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:43 م
وفاة ربة منزل أشعل زوجها النار بها فى الجيزة والمتهم يكشف كواليس الجريمة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فارقت ربة منزل الحياة متأثرة بإصابات لحقت بها، نتيجة إشعال زوجها النار بها، بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، واعترف المتهم بقتل زوجته بارتكابه الجريمة، بسبب خلافات زوجية بينهما، وذكر أنه أحضر كمية من البنزين، وتوجه إلى مكان بيعها الخضروات بالقرية، وسكب عليها البنزين وأشعل النار.

واستمع رجال المباحث لأقوال والد الضحية، الذي أكد أن خلافات كانت تجمع بين ابنته وزوجها المتهم، وأنه أشعل النار بها، وتم نقلها إلى مستشفى المطرية، لإسعافها، حيث أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة، بنسبة 45%،  وفارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، عقب إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية.

وقررت النيابة العامة نقل جثة الضحية إلى مشرحة زينهم، لتشريحها، تمهيدا للتصريح بدفنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد إشعال أحد الأشخاص النار بزوجته بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات التي اشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن عامل سكب كمية من البنزين على زوجته خلال بيعها الخضروات بسوق القرية، وتم نقلها إلى المستشفى، إلإ أنها فارقت الحياة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية بينهما، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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