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هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ساحل إقليم الدريوش بالمغرب

الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:01 ص
هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر تضرب ساحل إقليم الدريوش بالمغرب ريختر
كتب أحمد علوى

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أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت في الساعة السادسة و3 دقائق و14 ثانية مساء (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 18 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.494 درجة شمالا، وخط الطول 3.632 درجة غربا.
 

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