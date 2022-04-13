نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا.. الأسماء

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارتا التعليم العالي والهجرة، عن نتيجة الطلاب العائدين من أوكرانيا الذين أدوا امتحانات تحديد المستوى نهاية مارس الماضي في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة) الذين سددوا الرسوم الخاصة بامتحان تحديد المستوى وفقًا للقوائم المرفقة، على أن تعلن نتائج الطلاب المحجوبة عقب تسديدهم رسوم أداء الامتحانات بالكليات التي تمت بها.

وينشر "اليوم السابع" صورة من نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا وسنوات الالتحاق المقررة للطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية وفقا لما هو منشور بالصفحة الرسمية لوزارة الهجرة.

نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (1)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (2)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (3)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (4)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (5)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (6)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (7)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (8)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (9)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (10)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (11)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (12)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (13)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (14)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (15)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (16)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (17)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (18)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (19)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (20)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (21)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (22)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (23)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (24)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (25)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (26)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (27)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (28)



نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (29)

أعلنت وزارتا التعليم العالي والهجرة، عن نتيجة الطلاب العائدين من أوكرانيا الذين أدوا امتحانات تحديد المستوى نهاية مارس الماضي في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة) الذين سددوا الرسوم الخاصة بامتحان تحديد المستوى وفقًا للقوائم المرفقة، على أن تعلن نتائج الطلاب المحجوبة عقب تسديدهم رسوم أداء الامتحانات بالكليات التي تمت بها.

وينشر " اليوم السابع " صورة من نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا وسنوات الالتحاق المقررة للطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية وفقا لما هو منشور بالصفحة الرسمية لوزارة الهجرة