نائب ألمانى: اتفاق داخل الائتلاف الحاكم على تصدير أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

وكالات الأنباء

أعلن نائب فى البرلمان الألمانى"البوندستاج" أن الائتلاف الحاكم برئاسة أولاف شولتس توصل إلى اتفاق على تصدير أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وذكر النائب البرلمانى والمتحدث للشؤون الدفاعية باسم كتلة "الحزب الديمقراطى الحر" فى البوندستاج، ماركوس فابير اليوم الأربعاء، على حسابه فى "تويتر"، "ستبادر ألمانيا الآن على وجه السرعة إلى تصدير معدات ثقيلة إلى ألمانيا، وأنا سعيد بأننا فى "الحزب الديمقراطى الحر" تمكنا من إقناع شركائنا في الائتلاف بذلك".

وأوضح أن قرارا بهذا الشأن لم يتخذ بعد، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه "لم يسمع إلا بيانات إيجابية" من جميع الوزرات والشركاء في الائتلاف الحاكم المعنيين بهذه المسألة، مرجحا أنه "يمكن التوصل دائما إلا حل في حال توفر مثل هذه الإرادة الموحدة".

ويأتي ذلك على خلفية مؤشرات على بروز خلافات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن إمكانية إمداد حكومة كييف بأسلحة ثقيلة على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين الماضي من أن الوقت ليس مناسبا الآن للتأخر في اتخاذ هذه الخطوة، لكن المستشار شولتس اتخذ موقفا أكثر تحفظا ولم يتبن مثل هذا القرار حتى الآن رغم الضغوط من داخل الائتلاف الحاكم.

وكانت روسيا قد حذرت من أن أي شحنات أسلحة تصل إلى أوكرانيا من الخارج خلال عمليتها العسكرية في هذا البلد ستكون هدفا لقواتها.