اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موسكو: التصريحات عن "تهديد روسى" للسويد وفنلندا غير ذكية وتخدم مصالح الناتو

الأربعاء، 13 أبريل 2022 09:57 ص
موسكو: التصريحات عن "تهديد روسى" للسويد وفنلندا غير ذكية وتخدم مصالح الناتو الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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انتقدت موسكو تصريحات وزيرة خارجية السويد آن ليندى عن تهديد محتمل قد تواجهه دولتها وفنلندا من قبل روسيا، محذرة من أنها تصب فى مصلحة حلف الناتو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، فى معرض تعليقها على كلام ليندي عن ضرورة منع روسيا من "تهديد السويد وفنلندا بأى شكل من الأشكال": "هذه التصريحات غير ذكية ولا تستند إلى أي حقائق وتأتى فى مجرى الدعاية والاستفزاز".

وذكرت زاخاروفا أنه لا يمكن اعتبار تصريحات ليندي "رأيا مستقلا"، مبدية قناعتها بأنها "لا تتماشى مع مصالح هذين الشعبين وتخدم المصالح الجماعية لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة".

وأكدت ليندي في تصريحاتها أن السويد تنظر في جميع الخيارات المتاحة لتطوير علاقاتها مع الناتو، خصوصا في اتصالاتها الدورية مع فنلندا.

وجاء هذا الكلام على خلفية التصعيد غير المسبوق بين روسيا والغرب بعد العملية العسكرية التي تواصلها موسكو في أوكرانيا.

 


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