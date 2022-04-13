مواعيد امتحانات القاهرة للفصل الدراسى الثاني 2021/2022

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني_ الدور الأول، للعام الدراسي 2021/2022، وهى كالتالى...

تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022 ولمدة 6 أيام.

امتحان الصف الرابع الإبتدائى يبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس 12/5/2022 ولمدة 5 أيام.

امتحانات النقل للتعليم الفني تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 10/5 وحتى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 15 يوما.

امتحانات الصف الخامس والسادس الإبتدائي والثاني الإعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت الموافق 14/5 وتنتهي امتحانات النقل الإبتدائي 18/5

الثاني الاعدادي ينتهي 19/05.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية و الصم والمكفوفين والإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 21/05 إلى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 6 أيام .

امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي فستقام يومي الثلاثاء الموافق 19/4 والاربعاء الموافق 20/4

امتحان التربية الرياضية نظري للصف الثالث الإعدادي للمدارس الرياضية يوم الثلاثاء 19/4

امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع للصفوف النقل لجميع المراحل فتتم وفقا لظروف كل إدارة تعليميه

ويتم اعتماد جداول المدارس الخاصه وفقا لظروف وطبيعة كل مدرسة مع الالتزام بمواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني والالتزام التام بجدول الصف الرابع الابتدائي والثالث الاعدادي والأول والثاني الثانوي.

يتم امتحان المجالات العملية (العملي) للإعدادية المهنية والمهنية للصم وضعاف السمع يوم السبت 14/5 إلى يوم الاثنين 16/5

تستمر الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي وفقا للخريطه الزمنية.

وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة _مدير المديرية علي أنه لا تعقد امتحانات في الفتره من الخميس 21/4 الى الأحد 24/4 والاثنين 25/4 الموافق شم النسيم، والفتره من الخميس 28/4 إلي الخميس 5/5 /2022