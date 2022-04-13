منافسات الدورة الرمضانية بخماسى كرة القدم تحت شعار "الرياضة حياة" ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تتواصل منافسات الدورة الرمضانية للأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية فى خماسى كرة القدم للمرحلة السنية من 9 إلى 15 سنة، والتى تنفذها مديرية الشباب فى محافظة بنى سويف، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، وإشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتورة سونيا عبد الوهاب والدكتورة غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية.

من جهته، أضاف مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أن الدورة تشرف على تنظيمها إدارة الرياضة بالمديرية، ويستضيفها نادى الشباب الرياضي، تحت شعار "الرياضة حياة"، وشارك فيها فرق مراكز شباب (العبور، مدينة سمسطا، الميمون، العواونة، بلفيا، دنديل، المدينة شرق النيل، بنى قاسم).

هذا وقد أسفرت المنافسات عن صعود مراكز شباب (العبور - الميمون - العواونة - المدينة شرق النيل) وسيجرى تصعيد الفريق الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة لتمثيل بنى سويف المحافظة فى نهائيات الدورة.