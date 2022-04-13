مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها بين القاهرة وبنى غازى الأسبوع المقبل

كتبت رحاب نبيل

تبدأ مصر للطيران، تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة بنى غازى الليبية، اعتباراً من 18 أبريل الجارى، وذلك استمرارا للخطة الطموحة التى وضعتها مصر للطيران، وفى ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد فى القارة الافريقية.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مدينة بنى غازى فى ليبيا وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

ومن هذا المنطلق، فمن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلة مباشرة يوميآ بين القاهرة وبني غازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800.