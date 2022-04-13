مصرع 17 شخصا جراء انقلاب شاحنة فى إندونيسيا

جاكرتا (أ ش أ)

لقى 17 شخصا مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح، إثر اصطدام شاحنة على متنها 29 شخصا بمنحدر تل وانقلابها بالقرب من منجم ذهب غير قانونى فى مقاطعة "بابوا الغربية".

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن المسؤول بالشرطة الإندونيسية باريسيان هيرمان جولتوم قوله: "إن الحادث وقع عندما كانت الشاحنة مكتظة بعمال المناجم وعائلاتهم متجهة إلى "مانوكواري" عاصمة المقاطعة من أجل الاحتفال بعيد الفصح".

من جانبهم، قال شهود عيان إن 13 شخصا لقوا حتفهم على الفور بينهم طفل، مشيرين إلى أنه تم نقل الـ 16 الآخرين إلى مستشفيات بعضهم في حالة حرجة، حيث توفي أربعة أثناء تلقيهم العلاج.