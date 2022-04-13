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مصرع 10 أشخاص وإصابة 14 نتيجة تصادم أتوبيس بسيارة نقل بأسوان

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:16 ص
مصرع 10 أشخاص وإصابة 14 نتيجة تصادم أتوبيس بسيارة نقل بأسوان اسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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وقع صباح اليوم حادث مرورى بطريق أبو سمبل، قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 5 أجانب، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام أتوبيس مع سيارة ربع نقل، وأصيب 14 آخرين وذلك نتيجة اصطدام أتوبيس مع سيارة ربع نقل متجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل.

على الفور تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى، لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين، بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى.


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