مصرع شاب فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق بلبيس فى الشرقية

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس بوصول "محمود ه ع" 18 عاما مقيم بندر بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أمام عزبة كمال طريق بلبيس، مما أسفر عن حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.