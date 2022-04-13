مشروبات بلاش تشربها بعد السحور أهمها الكافيين.. اعرف ليه

فاطمة ياسر

إذا كنت تشعر بالعطش الشديد خلال ساعات الصيام، فعليك الرجوع للتعرف على السبب المؤدي لهذا الأمر، فقد يرجع السبب لاتباعك نظام غذائي غير صحي، أو ربما يكون السبب في تناولك لمشروبات تتسبب في فقدانك للسوائل في الجسم، وهذا الأمر يعرضك للدوخة والهبوط في الدورة الدموية أو الضغط.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" فإن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تعتبر مدرة للبول، وتعرض الجسم لفقدان نسبة كبيرة من الماء، وهذا يتسبب في دخول الجسم فى إعياء، والتشنجات العضلية، والدوخة، وضربات القلب تصبح سريعة، الصداع الشديد، ومنها:

-الشاي الأخضر يعد من المشروبات التي يجب تجنب تناولها بعد وجبة السحور، لاحتوائها على مدرات للبول مما تؤدي إلي نقص السوائل في الجسم، والشعور بالعطش الشديد أثناء ساعات الصيام.

-الزنجبيل يعد من المشروبات العشبية التي تتسبب في إدرار البول، ولذا فتناولك له بعد وجبة السحور يزيد من التبول ودخول الجسم في الجفاف.

-المشروبات الغنية بالكافيين، تعد خيارا خاطئا بعد تناولك لها بعد وجبة السحور، لأنها تعتبر مشروبات مدرة للبول، وبالتالي تتسبب في فقدان الجسم للسوائل المتواجدة فيه.

-من الأمور الغريبة، البنجر، فإذا كنت من عشاق البنجر، فإذا عليك تجنب تناوله في وجبة السحور، لأنه يتسبب في انخفاض السوائل وبالتالي يتسبب في زيادة تعرض الشخص للإصابة بالجفاف.