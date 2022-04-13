مستشفى سوهاج الجامعى يجرى عملية جراحية نادرة لطفلة من دولة اليمن

سوهاج محمود مقبول

أجرى فريق طبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى سوهاج الجامعي عملية جراحية دقيقة لطفلة تبلغ من العمر عشرة أشهر من دولة اليمن الشقيقة، وذلك لتلقي علاج جراحي لعيب خلقي نادر في الوجه، وتعد تلك الجراحة مرحلة جراحية أولى لإصلاح العيب الخلقى بالوجه والجمجمة، حيث إن الطفلة تعاني منذ ولادتها من التحام مبكر لمفاصل الجمجمة وشق وجهي نادر في ناحيتي الوجه ومقدمة الرأس ونقص لأجزاء كبيرة من الشفه العليا والأنف والجفون وعظام الجمجمة.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، إن المستشفى الجامعى استقبل الطفلة منة الله عند حضورها للجامعة بتوجيه من العديد من الأطباء المختصين في اليمن ومصر لقسم جراحة التجميل بالجامعة، حيث تم تقديم كافه أوجه الدعم لإجراء جراحة عاجلة له، مشيراً إلى أن قسم جراحة التجميل من الأقسام المتميزة المؤهلة لعلاج مثل تلك الحالات المعقدة من العيوب الخلقية فى الوجه والجمجمة.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن الفريق الطبى من قسمى جراحة التجميل والتخدير تمكن من إجراء المرحلة الأولى من العمليات الجراحية التى سوف تجرى للطفلة، وقد بادرت إدارة الجامعة والكلية وإدارة المستشفى بتيسير كافه ال‘جراءات المطلوبة للتكفل بحالة الطفلة وتقديم خدمة مجانية في إطار دعم الروابط العربية في كل المجالات.

وأشار الدكتور كرم علام أستاذ جراحة التجميل، الذى أجرى العملية الجراحية للطفلة، أن المرحلة الأولى من الجراحة كان الهدف منها بناء الشفه العليا والأنف وترميم الجفن السفلي وأنسجة الوجه المفقودة تكوينيا في منتصف الوجه، وكذلك ترميم فقد بسقف الحلق والفك العلوى، وفصل مجرى التغذية عن قنوات التنفس، موضحاً أن حالة الطفلة الآن مستقرة وستشمل المرحلة القادمة إجراء عدد من العمليات الجراحية التى سيتم من خلالها توسعة وإعادة تشكيل عظام الجمجمة بالتعاون مع فريق جراحي بقسم المخ والأعصاب، واكتمال بناء الأنف، وإعادة بناء الجزء الناقص من عظام الوجه.



وكانت اختتمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج فاعليات برنامجها التدريبي بعنوان "السلامة والصحة المهنية"، المنعقد بمركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن التدريب يهدف إلى التعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية.