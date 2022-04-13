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مستشار زيلينسكى ينفى رفض عرض الرئيس الألمانى زيارة كييف

الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:13 م
مستشار زيلينسكى ينفى رفض عرض الرئيس الألمانى زيارة كييف زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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نفى ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيبس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي رفض عرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارة كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الروس والأوكرانيين بالشعبين الشقيقين، وامتنع عن وصف ما يجرى بأوكرانيا بالإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنه من الضرورى الآن توخى الحذر فى المصطلحات، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال فى إجابته على سؤال فى مقابلة مع القناة التلفزيونية فرانس 2، حول ما إذا كان سيستخدم مصطلح "إبادة جماعية" عند الإشارة إلى ما يحدث فى أوكرانيا، قال ماكرون: "سأكون حذرا مع المصطلحات اليوم، لأنهما شعبان شقيقان.. الروس والأوكرانيون شعبان شقيقان. ما يحدث هو جنون، هذه عودة إلى الحرب فى أوروبا. ولكن فى نفس الوقت أنظر إلى الحقائق وبشكل خاص في ماريوبول".

وكان الرئيس الفرنسي قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم إجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وربما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.


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