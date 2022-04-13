اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مركز الملك سلمان للإغاثة: المساعدات العاجلة لأوكرانيا موجهة للاجئين بالدول المجاورة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:26 م
مركز الملك سلمان للإغاثة: المساعدات العاجلة لأوكرانيا موجهة للاجئين بالدول المجاورة الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة وخاصة بولندا.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

من جهته قال المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، إن التوجيه الكريم يأتي امتدادا لجهود المملكة الإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين للتخفيف من معاناتهم. 

 


السعودية

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة