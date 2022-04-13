محكمة ألمانية تدين عالما روسيا بـ"التجسس" لصالح موسكو

وكالات الأنباء

قضت المحكمة الإقليمية العليا فى مدينة ميونخ الألمانية بالسجن عاما مع وقف التنفيذ لعالم روسى فى جامعة أوجسبورج الألمانية بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية لصالح روسيا.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، اعتبرت المحكمة أن المتهم، أقر بأنه كان يجرى أبحاثا لصالح وكالة استخبارات روسية.

وقال ممثلو الادعاء إن العالم الروسى التقى بانتظام مع موظف فى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية ونقل معلومات حول نتائج أبحاث فى مجال الفضاء، لا سيما مراحل التطوير المختلفة لمنصة إطلاق صواريخ "آريان" الفضائية.

ونفى طالب الدكتوراه الروسى فى المحاكمة أى نية للتجسس، وقال: "أنا لست عميلا"، مضيفا أنه نقل معلومات متاحة للجمهور إلى موظف في القنصلية العامة الروسية فى ميونخ، اتضح بعد ذلك أنه موظف في الاستخبارات الروسية، إلا أنه نفى علمه بأنشطته.

ورأت المحكمة أن المتهم لم يشتبه فى الموظف إلا في لقاء متأخر.

وكان العالم الذي لطالما عرف بأنه إيلنور ن. "دون الكشف عن اسمه الكامل"، قد اعتقل في يونيو 2021.