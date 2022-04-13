محافـظ المنوفية يحيل واقعات تزوير مقترنة بالاختلاس بمستشفى أشمون العام للنيابة

المنوفية - محمد فتحى

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولى التحصيل بمستشفى أشمون العام للنيابة العامة لإعمال شئونها للتحقيق فى واقعات تزوير مقترنة بالإختلاس والتلاعب فى دفاتر صحة /19 ، على ان يتم تشكيل لجنه بناءً على تعليمات النيابة العامة لإستكمال أعمال الفحص عن سنوات سابقة ، وذلك فى إطار تكليفاته للمديرية المالية بالتفتيش على أعمال الإيرادات بالمستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة للحفاظ على المال العام ومصلحة المواطنين .

تبين من خلال الإطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية ( الإدارة العامة للتفتيش ) بأنه بمراجعة الدفاتر المالية التى يتم توريد إيرادات المستشفى عليها وخاصةً دفاتر صحة /19 عامة ( أ ، ب ) ، تبين وجود إختلاسات وتلاعب بها ، حيث قام مسئولى التحصيل بها بتحرير أصل الإيصال بقيمة أقل من القيمة الواردة فى صورة الإيصال والإستيلاء على فرق المبالغ لأنفسهم علاوة على التلاعب فى أصل الإيصالات لجعلها مماثلة للصورة أثناء عملية المراجعة والتفتيش ، بالإضافة الى وجود عدد 2 دفتر لم يتم توريدهما بالكامل بالإضافة الى غرامة التأخير حتى السداد ، وكذا قيام أحد العاملين بالتحصيل بدون صدور قرار تكليف بالعمل بهذا الشأن .

ومن جانيه أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.