محافظ كفر الشيخ يثنى على العاملين بجهاز النظافة خلال جولة تفقديه

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، العاملين بجهاز النظافة والتجميل بالمحافظة والورشة المركزية، ووحدة التدخل السريع، طعام الإفطار، موجها الشكر لكل العمال على مايبذلونه من جهد في إصلاح وصيانة معدات التدخل السريع، والمعدات الخاصة بمراكز ومدن المحافظة، جاء ذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة،و المهندس محمود زهران، رئيس جهاز النظافة والتجميل، والمهندس صفوت سليمان،استشارى إدارة المخلفات الصلبة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تفقدا الورشة المركزية، اليوم الأربعاء، ووحدة التدخل السريع، والتقى محافظ كفر الشيخ بالعاملين بها، وهنأهم بشهر رمضان المبارك،داعيا الله أن يتقبل صيامهم وأعمالهم، ويجزيهم خيرا على ما يقومون به من جهد.



الحضور اثناء الافطار الجماعهي



السكرتير العام يشارك العاملين بجهاز النظافة افطارهم



السكرتاير العام يشارك العاملين بجهاز النظافه افطارهم