اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:37 م
أكرم القصاص
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محافظ كفر الشيخ يتفقد جهاز النظافة وورشة الصيانة ويهنئ العاملين بشهر رمضان.. صور

الأربعاء، 13 أبريل 2022 05:46 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد جهاز النظافة وورشة الصيانة ويهنئ العاملين بشهر رمضان.. صور محافظ كفر الشيخ مع العاملين بجهاز النظافة والورشة المركزية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة والورشة المركزية، ووحدة التدخل السريع، لمتابعة سير العمل بهما، والأعمال الجارية في إصلاح وصيانة معدات التدخل السريع، والمعدات الخاصة بمراكز ومدن المحافظة بسعر التكلفة، بحضور المهندس محمود زهران، رئيس جهاز النظافة والتجميل.

والتقى محافظ كفر الشيخ بالعاملين بجهاز النظافة والتجميل وورشة الصيانة ووحدة التدخل السريع، كما هنأهم بشهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يتقبل صيامهم، ويجزيهم خيرا على ما يقومون به من أعمال.

وتضم وحدة التدخل السريع 9 سيارات حمولة 5 أطنان، و5 سيارات حمولة 20 طنا، وسيارة حمولة 10 أطنان، و2 سيارة كسح مياه، وسيارة نافوري، و2 لودر مفصلي سعته متر، و2 لودر مفصلي سعة 2 متر، و2 لودر مفصلي سعة 4 أمتار، و2 لود زاحف، وونشين، وحفار.

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جولة المحافظ بجهاز النظافة
جولة المحافظ بجهاز النظافة

 

جولة محافظ كفر الشيخ بالورشة المركزة
جولة محافظ كفر الشيخ بالورشة المركزة

 

جولة محافظ كفر الشيخ بالورشة المركزية
جولة محافظ كفر الشيخ بالورشة المركزية

 

جولة محافظ كفر الشيخ
جولة محافظ كفر الشيخ

 

محافظ كفر الشيخ مع العاملين بجهاز النظافة والورشة المركزية
محافظ كفر الشيخ مع العاملين بجهاز النظافة والورشة المركزية

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد ورشة الصيانة ووحدة التدخل السريع ويهنئ العاملين بشهر رمضان المبارك
محافظ كفر الشيخ يتفقد ورشة الصيانة ووحدة التدخل السريع ويهنئ العاملين بشهر رمضان المبارك

 

مع العاملين بالورشة
مع العاملين بالورشة

 


كفر الشيخ

جهاز النظافة

وحدة التدخل السريع

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ورشة مركزية

تنمية محلية

اخبار المحافظات

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