محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مركز خدمى حضارى بنقادة.. صور

قنا - صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة تروس مصر للتنمية، لتنفيذ مشروع مجمع " وش السعد " الحضارى بمدينة نقادة، من أجل القضاء على العشوائيات وتوفير الخدمات الأساسية فى القرى الأكثر احتياجًا، جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، و هند عبدالمجيد، المدير التنفيذى للمؤسسة، ورشا مغازي، مدير البرامج بالمؤسسة، وحسانية محسب مدير جمعية تنمية المجتمع بنقادة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة للمساهمة فى تطوير جودة الحياة من خلال المشروعات التنموية التى ترسخ لقيمة العمل التطوعي، وتقديم الخدمات الأساسية فى المناطق الأكثر احتياجا تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والتعاون جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف الداودى، أن مجمع " وش السعد " الحضارى سوف يضم فصول محو أمية، وحضانات، وصالة ألعاب رياضية، و قاعة للمناسبات، وسوق مواشي، ومسرح للشباب، وصوب زراعية، ومناحل و يستفيد منع أكثر من 150 مواطن .

ومن جانبه أوضح حسن عثمان، أن فكرة إنشاء مشروع "وش السعد" كنموذج شامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية جاءت من خلال تجميع الباعة الجائلين والتجار وأصحاب الورش بمختلف منتجاتهم فى منطقة واحدة مما يسهم فى حل مشكلة عشوائية الأسواق، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة فى القضاء على العشوائيات وبناء نظم متحضرة لتسهيل حياة المواطنين اليومية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى وتنمية القرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية خاصة فى محافظات صعيد مصر.

وأشارت المدير التنفيذى للمشروع، أن مجمع "وش السعد" يهدف إلى تقديم نموذج حضارى متكامل ومستدام يحقق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للقرى الأكثر احتياجًا من خلال ربط الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالناحية الثقافية والترفيهية بمشاركة كافة الشرائح المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجا، تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.











