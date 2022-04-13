اليوم السابع
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محافظ سوهاج يعلن بدء العمل بالمرحلة الأولى لمشروع إنشاء وحدة مرور دار السلام

الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:40 م
محافظ سوهاج يعلن بدء العمل بالمرحلة الأولى لمشروع إنشاء وحدة مرور دار السلام مشروع إنشاء وحدة مرور دار السلام
سوهاج - محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وحدة مرور دار السلام بمنطقة " عرب الصبحة"، ويأتى ذلك فى إطار خطة محافظة سوهاج لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتيسير عليهم، بتكلفة 4 مليون و850 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمركز.

ومن جانبه أوضح محمد فقير القائم بعمل رئيس مركز ومدينة دار السلام أنه تم بدء أعمال الحفر تمهيدا لإنشاء القواعد الخرسانية على مساحة 9000 متر مربع، مشيرا إلى أهمية وحدة المرور فى توفير الخدمة لأهالى مركز دار السلام بالكامل والتسهيل عليهم، وتوفير الوقت والجهد، وعدم الحاجة إلى الانتقال إلى أماكن أبعد لتلقى الخدمة .

ووجه محافظ سوهاج مسئولى الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع، وإزالة أية معوقات، والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء منه، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، لافتا إلى أن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل تحقيق مطالب المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لهم . 

 

 


سوهاج

محافظ سوهاج

مشروع انشاء وحدة مرور دار السلام

منطقة عرب الصبحة

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