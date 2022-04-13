محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع حمام سباحة وموقع جمعية باريس للإسكان.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال زيارته لمركز باريس يرافقه المهندس عادل مراد رئيس المركز وعددٌ من التنفيذيين المعنيين، مقر الأرض المخصصة لجمعية باريس للبناء والإسكان على مساحة مليون متر مسطح، حيثُ وجّه أن تكون بنظام الأسهم ونموذج البناء الموحد، مؤكدًا أن تكون الأولوية لأبناء باريس.



كما تفقّد الزملوط موقع حمام السباحة الذي يجرى إنشاؤه بتكلفة مليون جنيه على مساحة 200 م2 مع أعمال لاند سكيب بمساحة 400 م2، حيثُ وجّه الوحدة المحلية بتأجيره من الشباب والرياضة وتوفير كوادر مؤهلة لتدريب الراغبين من أبناء المركز على السباحة؛ وذلك لتفعيله ودخوله الخدمة في أقرب وقت. من ناحيةٍ أخرى وجّه بدراسة تقوية شبكات المحمول بالمنطقة، وإنشاء سكن فندقي لاستيعاب وخدمة ضيوف المركز.





















