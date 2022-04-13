محافظ المنيا يتفقد معرض "أهلا رمضان" وموقع سوق الحبشى.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا رمضان" بشارع المحطة بمدينة المنيا، والذى تم إطلاقه ضمن 11 معرضا لأهلا رمضان على مستوى مراكز المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

وأجري المحافظ معاينة على الواقع لكافة أقسام المعرض، لبحث إضافة ركن خاص بالخضر والفواكه، بهدف توفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، ضمن جهود المحافظة للتصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار وضبط الأسواق.

كما تفقد المحافظ أحد المواقع بسوق الحبشي والتي من المزمع تجهيزها كشادر لبيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة.

والتقى محافظ المنيا بعدد من المواطنين، حيث استمع إلى مطالبهم بشأن توفير الخضر والفاكهة بشكل دورى وبأسعار مناسبة، كما أجرى حوارا مع عدد من البائعين والمواطنين حول أسعار الخضر والفاكهة حالياً، ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتخصيص شوادر بكل مركز لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية على الأسواق، والاستمرار في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة، للقضاء على ظواهر الغش التجاري والتلاعب بقوائم الأسعار.

وكان محافظ المنيا ، قد عقد قبيل الجولة التفقدية، اجتماعا فى مكتبه، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ودكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، دكتور محمد حلمي رئيس المدينة وعدد من التجار، لبحث إمكانية إقامة شوادر للخضر والفاكهة وسيارات متنقلة لتوفير جميع الأنواع بأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين.



اجتماع محافظ المنيا



جانب من اجتماع محافظ المنيا



محافظ المنيا يتفقد معرض أهلا رمضان وموقع سوق الحبشي لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة (1)



محافظ المنيا يتفقد معرض أهلا رمضان وموقع سوق الحبشي لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة (2)



محافظ المنيا يتفقد معرض أهلا رمضان وموقع سوق الحبشي لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة (3)



محافظ المنيا يتفقد معرض أهلا رمضان وموقع سوق الحبشي لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة (4)



محافظ المنيا يتفقد معرض أهلا رمضان وموقع سوق الحبشي لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة (5)



محافظ المنيا يتفقد معرض أهلا رمضان وموقع سوق الحبشي لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة (6)



محافظ المنيا يتفقد معرض أهلا رمضان وموقع سوق الحبشي لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة (7)



محافظ المنيا يتفقد معرض أهلا رمضان وموقع سوق الحبشي لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة (8)



محافظ المنيا يتفقد موقع سوق الحبشي لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة



محافظ المنيا يتفقد موقع سوق الحبشي لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة



محافظ المنيا يتفقد موقع سوق الحبشي لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة (3)



محافظ المنيا يتفقد موقع سوق الحبشي لتجهيز شوادر لبيع الخضر والفواكه بأسعار مخفضة (4)