محافظ الفيوم يتابع آليات تنفيذ مسار القطار الكهربائى السريع بنطاق المحافظة

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع الجهات التنفيذية لمتابعة آليات تنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع بالمحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقتي الفيوم وبني سويف، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس خالد منتصر مدير عام المساحة، ورؤساء مجالس مدن "اطسا- الفيوم- طامية"، والمهندسة ايمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، و سيد الشورى مدير عام الآثار بالمحافظة، والدكتور أحمد ثابت مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة امل حسين مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، ومسئولي شركات الخدمات والمرافق.



وجه المحافظ خلال الاجتماع، رؤساء المراكز التي يمر بها مسار القطار، والجهات ذات الصلة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات والتدقيق المساحي للأراضي التي سيمر بها القطار، وكذا مراجعة طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة التي يمر بها مسار القطار لتخصيصها في تنفيذ المشروع.



وأكد محافظ الفيوم على سرعة انجاز العمل بالمشروع مع الوضع فى الاعتبار أهميتة كمشروع قومي والإسراع فى إزالة كافة العقوبات.



كما وجه محافظ الفيوم بتشكيل فريق عمل يكون مختص بالعمل في هذا المشروع يضم عضواً من كل جهة "أملاك الدولة، والمساحة، والأثار، والإصلاح الزراعي، ومجالس مدن الفيوم وإطسا وطامية والهيئة العامة للطرق" للتنسيق بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه الأراضي التي سيمر بها مسار القطار الكهربائي.



وفي نهاية الاجتماع، تابع المحافظ مع رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقتي الفيوم وبني سويف، مستجدات أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للعام الحالي، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.