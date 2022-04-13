محافظ الغربية يتفقد الطرق الجارى رصفها بمركز زفتى ومشروعات حياة كريمة

الغربية - مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم الأربعاء، عدد من الطرق التى سيتم رصفها بقرى مركز زفتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وذلك للوقوف على الانتهاء من جميع أعمال المرافق تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف، وذلك بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لطريق السنطة زفتى بداية من قرية نهطاى حتى مدخل مدينة زفتى، حيث تم الانتهاء من أعمال دخول كافة الخدمات والمرافق، كما تفقد طريق ترعة العشرة بداية من مدخل زفتى حتى مزلقان السكة الحديد، موجها رئيس هيئة الطرق بسرعة البدء فى الأعمال.

وتابع رحمى جولته بتفقد طريق الجسر بداية من زفتى حتى قرية الغريب مرورا بقرية سندبسط حيث تم الانتهاء من أعمال توصيل الخدمات بداية من مصنع الطوب بسندبسط حتى قرية الغريب حيث وجه المحافظ بسرعة البدء فى أعمال الرصف فى الجزء المنتهى به أعمال توصيل الخدمات

واختتمت الجولة بتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الغريب حيث تفقد محافظ الغربية مجمع الخدمات الزراعية والذى يتم إنشائه بتكلفة 5.4 مليون جنيه ووصلت نسبة الأعمال به إلى 95 % ، كما تفقد أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية فى القرية والتى بلغت نسبة الأعمال 95 % بها بإجمالى تكلفة 2 مليون جنيه، إلى جانب تفقد مجمع الخدمات الحكومية والذى تم الانتهاء منه بنسبة 100% بإجمالى بتكلفة 10 مليون جنيه.

رافق محافظ الغربية خلال جولته المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية، المهندس حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب، المهندس على سالم مدير مديرية الطرق وممثلى شركات المرافق وأعضاء المكتب الفنى.