محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف فى شوارع حى ثان طنطا

الغربية - مصطفى عادل

عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف بحى ثان طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة، حيث تم مناقشة نسب تنفيذ الاعمال بشوارع الحى بحضور الشركات المسئولة عن الرصف، وعقب الاجتماع قام المحافظ بجولة ميدانية لتفقد الأعمال على أرض الواقع.

بدأت الجولة بتفقد شوارع ( الحياء، البيئة، الوفاء ،مدرسة الزراعة، عباد الرحمن وأبو حلموس ) بمنطقة الإستاد، حيث تم الانتهاء من فرد طبقة السن تمهيداً لرش طبقة EMC فى عدد منها ، وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع مصطفى فهمى من الكورنيش حتى شارع حسن رضوان إلى جانب تفقد الأعمال بتفريعات شارع مصطفى ماهر ليكون بذلك تم الربط بين شوارع الخطة الاستثمارية والعشوائيات فى تلك المنطقة.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال الرصف بشوارع منطقة الأشرف ( السلطان مراد وتفرعاته ،الامام مالك ،طيبة وتفرعاته ) حيث تتم أعمال فرد طبقة السن تمهيداً لعملية الرصف، واختتم رحمى جولته بتفقد طريق المماليك بداية من منطقة الغفران حتى الطريق السريع.

ومن جانبه أوضح رحمى أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة، وتسعى جاهدة للانتهاء منها قبل يونيو المقبل لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة طنطا وإضفاء المظهر الحضارى والجمالي.

رافق المحافظ خلال جولته محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا وممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.