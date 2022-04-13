محافظ الشرقية يُحيل رئيس الوحدة المحلية ببنى عياض ورئيس القسم الهندسى للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة رئيس الوحدة المحلية ببني عياض ورئيس القسم الهندسي للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك للإهمال والتقصير في العمل والتراخي في التصدي لاستكمال أعمال بناء بالمخالفة خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لقرية بني عياض التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوكبير للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكداً أنه لن يسمح بتواجد مسؤول تنفيذي مهمل في عمله قائلاً: إنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المقصرين للتحقيق.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التغطية الجارية بطريق أبو كبير الدائري بطول 2700 متر كمرحلة أولى وبتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من تغطية مسافة 1600 متر، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التغطية بالمسافة المتبقية تمهيداً لأعمال رصف الطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة ويعمل على تسيير الحركة المرورية للقادمين لمدينة أبو كبير.

وأكد محافظ الشرقية، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، رافق المحافظ في الجولة المهندس حمدى نصر رئيس مركز ومدينة أبوكبير.