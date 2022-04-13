اليوم السابع
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محافظ الشرقية يطمئن على توافر السلع بمعارض أهلاً رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:46 م
محافظ الشرقية يطمئن على توافر السلع بمعارض أهلاً رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين جانب من المعرض
الشرقية - إيمان مهنى

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اطمأن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوافر السلع بمعارض (أهلاً رمضان) المقامة بأنحاء المحافظة والمقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر والمعروضة بأسعار منخفضة عن أسعار السوق الخارجية لمواجهة جشع التجار.

وأضاف المحافظ، أن معارض أهلاً رمضان المقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيرًا على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدريتي التموين والطب البيطري بالمرور اليومي على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين والتنبيه في حاله عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون. 


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