محافظ البحيرة: 130 مليونا و200 ألف جنيه لتطوير السكك الحديدية بالمحافظة منذ 2018

البحيرة – ناصر جودة – أحمد مرعى

أعلنت محافظة البحيرة، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية والتحتية، وخاصة فى مجال تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية، باعتبارها اللبنة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى ودفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات، وذلك من خلال تهيئة الطرق للكثافات المرورية ورفع كفاءة السكك الحديدية لما لها من مردود إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين، وبما يضمن تحقيق تحسن خدمات النقل والمواصلات وتهيئة المناخ الاستثمارى.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة النقل وخلال الفترة من 2018 وحتى الآن، قامت بتطوير قطاع السكك الحديدية بإجمالى مبالغ 130 مليونا و200 ألف جنيه شملت تطوير محطة قطار دمنهور بتكلفة 100 مليون جنيه وتطوير كوبرى مشاة دمنهور بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه وإنشاء كوبرى مشاة الشهيد رامى حسنين بأيتاى البارود بتكلفة 28 مليون جنيه.

كما أشار "آمنة" إلى خطة المحافظة لتطوير 9 مزلقان بنطاق المحافظة، حيث يجرى تطوير 63 مزلقانا وجارى تطوير 10 مزلقانات، بالإضافة لـ26 مزلقانا سيجرى تطويرها خلال الفترة القادمة.