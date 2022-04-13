محافظ البحيرة: طفرة كبيرة للتحول الرقمى لتحسين خدمات المواطنين ومكافحة الفساد

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى وتنفيذ ورش عمل وبرامج متنوعة حول التحول الرقمى لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومديرياتها التابعة .

مضيفا أن منظومة التحول الرقمى ستساهم فى تحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار محافظ البحيرة أن المحافظة حريصة على مواكبة التطور التكنولوجى لمكافحة الفساد الإدارى حيث تم إنشاء وحدة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة للوصول إلى منظومة رقمية فعالة ومتناغمة بين كافة الإدارات والجهات.

كما أشاد محافظ البحيرة بالتعاون المثمر مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ المبادرة القومية "المسؤول الحكومى المحترف" لتنمية وتعزيز مهارات العاملين بالشباك الأمامى بالجهات الحكومية والوحدات المحلية، للارتقاء بمنظومة العمل بما يتواكب مع التطورات الإدارية والتكنولوجية.

من جانبه أكد المهندس عمر جمعه مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة أن العمل يجرى على قدم وساق لربط ديوان المحافظة واقسامها بغيرها من وحدات مجالس المدن والمراكز بالمحافظة وإعداد لغة رقمية مشتركة، مضيفا أنه تم إعداد منظومة تشمل خدمات رقمية للموظفين وجارى العمل على تدريب الموظفين من قبل وزارة الاتصالات على التواصل الفعال معها ويشمل التطبيق المراكز والمديريات لتكون محافظه البحيرة من المحافظات التى لها السبق على مستوى الجمهورية فى التحول الرقمي.