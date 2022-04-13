محافظ الإسماعيلية يتابع ضبط الأسعار ويحظر خروج أي سيارة قمح خارج المحافظة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة وضبط الأسعار بالأسواق، وسبل الحفاظ علي مستوي الأسعار، لحماية محدودي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي وجههًا في اجتماعه صباح اليوم بعدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية والغذائية بالأسواق والمحلات التجارية، وأسعارها، بالإضافة لبحث سبل التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية، ومنافذ القوات المسلحة، والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة طوال العام.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الحملات والرقابة التموينية على الاسواق والمحلات التجارية والمخابز، بالتعاون مع مباحث التموين، لمنع احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحماية للمواطنين في ظل الأزمة العالمية التي يشهدها العالم أجمع.

كذلك أكد "بشارة" علي أهمية التعاون مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية، لفتح مزيد من المنافذ لبيع السلع الأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، شرط أن تكون بأسعار مخفضة على غرار معرض أهلا رمضان، وذلك على مدار العام، مشيرًا إلي إن عدد المنافذ بمحافظة الإسماعيلية بلغ 209 منفذًا، تتبع الغرفة التجارية بالإسماعيلية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وبعض الشركات الخاصة.

كذلك تم عرض ومناقشة استعداد مديريتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، لموسم حصاد وتوريد القمح، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المعنية بحصاد القمح، بالإضافة إلى عرض ومناقشة ضوابط واشتراطات توريد القمح لصوامع الغلال هذا العام، للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، وصعوبة استيراد القمح من الخارج.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه من المنتظر أن يكون ناتج محصول القمح بمحافظة الإسماعيلية هذا العام 84 ألف طن كحد ادني، والسعة التخزينية لصوامع القمح بالمحافظة تبلغ 130 ألف طن، متمنيًا أن يكون ناتج حصاد القمح مرتفعا هذا العام.

وأصدر "بشارة" تعليمات مشددة، بحظر خروج أي سيارة محملة بالقمح خارج حدود المحافظة، إلا بتصديق كتابي صادر منه، وذلك حال تخطى ناتج حصاد القمح سعة تخزين الصوامع بالمحافظة بشكل كامل، مع مصادرة السيارات المضبوطة وما تحمله من قمح.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد عثمان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة، ومدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ومدير عام مديرية الزراعة، ورئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلي