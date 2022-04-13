اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 08:05 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: 10 حملات رقابية يوميا للتأكد من ضبط الأسعار

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:40 م
محافظ الإسكندرية: 10 حملات رقابية يوميا للتأكد من ضبط الأسعار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حملة مفاجئة داخل سوق شيديا بنطاق حي وسط، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المقررة والتأكد من تحقيق الانضباط وعدم وجود أى ممارسات احتكارية. 
 
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمراقبة الأسواق، وبحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمحاسب محمد سعد الله مدير مديرية التموين، واللواء يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري، و عزة سعد رئيس حي وسط. 
 
وخلال الجولة؛ أوضح المحافظ أنه تم فتح 409 منافذ بيع بأسعار مخفضة، مؤكدًا أننا حرصنا على توفير منافذ البيع في جميع الشوارع على مستوى الأحياء لخدمة المواطنين، لافتاً أن الأسعار في متناول الجميع.
 
وطمأن المحافظ المواطنين أنه يتم المتابعة اليومية بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الزراعة وجميع المديريات المعنية. وأكد أنه يتم يومياً شن 10 حملات تموينية رقابية على الأسواق على مستوى الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، مع تشديد الرقابة علي جميع  الأنشطة التجارية للوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية وإتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع. 
 
ومن جانبه؛ أشار المحاسب محمد سعد الله إلى أن محافظة الإسكندرية من المحافظات المميزة التي حافظت على توافر السلع لمحاربة ارتفاع الأسعار، موضحاً أنه تم توفير منافذ متعددة للسلع التموينية والسلع الأساسية والسلع الاستهلاكية.
 
وأشار إلى أنه أيضا تم عمل العديد من المبادرات الخاصة بالخيام والشوادر لعرض السلع الاستهلاكية للمواطنين وخاصة قبل شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى عمل مبادرة خاصة بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع الاستهلاكية، لإلزام التجار بها والحد من التلاعب فى الأسعار. 
 
وأضاف أن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز على مستوى الأحياء، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أى مخالفات وتحرير محاضر لردع  المخالفين.
 
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الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

محاربة الغلاء

رفع الاسعار

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