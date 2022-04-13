محافظ أسوان يشارك العاملين فى مشروع محور وكوبرى بديل الخزان إفطار رمضان

أسوان – عبد الله صلاح

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تناول وجبة إفطار شهر رمضان المبارك مع العاملين والفنيين والمهندسين بمشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان الجديد على النيل.

واستمع لشرح تفصيلى عن معدلات تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق الذى تصل تكلفته المبدئية إلى 1.7 مليار جنيه من المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة العامة للمنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى، والمهندس محمد هنداوي رئيس قطاع شركة النيل العامة لأنشاء والطرق، ومهندسي الشركات المنفذه حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 70.6 % ، ويصل طول محور كوبرى بديل خزان أسوان إلى 5,4 كم ، وبعرض 29 متر ، ويضم 3 حارات مرورية لكل إتجاه.

وأكد محافظ أسوان، أن عمال مصر فى كل موقع يجسدوا ملحمة وطنية عظيمة لإنجاز هذه المشروعات الضخمة التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى يتطلب منا جميعاً التلاحم والتكاتف ، وبذل أقصى جهد لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أن وزارة النقل تقوم بتحقيق طفرة كبيرة فى قطاع الطرق والنقل ومتابعة يومية من الفريق كامل الوزير منها مشروعات غير مسبوقة من أبرزها محاور وكبارى كلابشة ودراو وخزان أسوان البديل والسيل الجديد والمضيق ، بجانب مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأيضاً مشروع إزدواج أسوان / توشكى / أبو سمبل السياحية مما يساهم فى خلق شبكة طرق ومحاور طولية وعرضية لإستيعاب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل ، وأيضاً لخدمة الحركة التجارية بين مصر والدول الإفريقية عبر البوابة الجنوبية.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين المقيمين بمحيط مشروع كوبرى خزان أسوان البديل فقد وافق الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على تخصيص 27 مليون جنيه لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية ومرافق المنشآة السكنية بالخزان شرق والتابعة للوزارة من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، بجانب رصف الطرق الداخلية للمنشآة السكنية ، بالإضافة إلى إنشاء أسوار حول المساكن.



صورة تذكارية مع العاملين



محافظ أسوان يبدى ملاحظاته على المشروع



محافظ أسوان يستمع لشرح حول المشروع



محافظ أسوان يشارك العاملين الإفطار الرمضانى



إفطار المحالظ فى المشروع