محافظ أسوان: تنظيم أنشطة وفعاليات ثقافية ورياضية لإحياء ليالى شهر رمضان

أسوان - عبد الله صلاح

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مواصلة المتابعة المستمرة أولاً بأول لمختلف الأنشطة والفعاليات التى تنظمها المديريات الخدمية خلال ليالى شهر رمضان الكريم، مؤكداً أهمية ذلك فى إثراء الحياة الثقافية والفنية مع الارتقاء بالوعى الفكرى والتوعوى لدى الأهالى والمواطنين، بالإضافة إلى إفساح المجال أمام أبنائنا النشء والشباب لممارسة هواياتهم وتنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم بالشكل المطلوب.

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد العميد محمد البنا بحضور الفعاليات الختامية لدورى الأحياء الشعبية والأندية الصغيرة فى خماسى كرة القدم، والتى إقيمت بملاعب نادى أسوان الرياضى، وقد أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، بأن فعاليات الدورى استمرت على مدار شهرين شارك فيها 64 فريقا على مستوى المحافظة وانتهت بفوز حى الطابية بالمركز الأول وحى الخور بالمركز الثانى، بينما حصلت قرية عنيبة على المركز الثالث، مشيراً إلى أن الحاصلين على المركزين الأول والثانى قد تأهلوا للمشاركة فى المنافسات الختامية لدورى الأحياء الشعبية والأندية الصغيرة على مستوى الجمهورية، والذى سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة، وفى السياق نفسه، أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة على استمرار فعاليات البرنامج "التثقيفى والترفيهى" الجارى تنفيذه لإحياء ليالى رمضان، حيث تم تنظيم قافلة ثقافية بقرية السبيل بمركز كوم أمبو، تضمنت تقديم محاضرة عن أحكام الصيام، بجانب أمسية شعرية وابتهالات وإنشاد دينى.

كما شهد بيت ثقافة كلابشة تنظيم ملتقى فكرى عن التاريخ الإسلامى فى العصر الأموى، بجانب تنظيم محاضرة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة، مشيرة إلى أنه فى مركز إدفو تم تنظيم محاضرة عن عادات المصريين فى شهر رمضان بمكتبة الحجز بحرى، علاوة على تنظيم محاضرة بعنوان رمضان شهر الغفران بقصر ثقافة الرديسية، بجانب تنظيم محاضرة بعنوان أحكام الصيام بقصر ثقافة السباعية، كما أضافت نجوى أحمد أنه فى مركز أسوان شهد قصر ثقافة العقاد احتفالية فنية تضمنت محاضرة عن صلة الرحم فى الإسلام، بالإضافة إلى تقديم أمسية شعرية وعروض فنية لفرقة الموسيقى العربية، كما شهد قصر ثقافة أسوان تنظيم ورشة للتدريب على أعمال إعادة التدوير، وأيضاً ورشة لتجارب علمية مبسطة فى نادى المستشكف الصغير شارك فيها 15 تلميذا وتلميذة.