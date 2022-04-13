وأكد أعضاء مجلس الأمن - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للشعب اليمني، مشيدين بمساهمة مجلس التعاون الخليجي في دعم السلام وتعزيز الحوار السياسي ومعالجة الأزمة الإنسانية.



وأعرب البيان عن أملهم وتوقعهم أن يشكل ذلك خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدين دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة.



وأشار البيان إلى زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى صنعاء في 11 أبريل للمرة الأولى منذ توليه منصبه، داعيا مليشيات الحوثي للانخراط والعمل مع المبعوث في جهوده لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل.



وشدد على أهمية مشاركة المرأة بنسبة 30 % على الأقل تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، كما أشار إليه القرار 2624 (2022).



ورحب البيان بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة 3 مليارات دولار التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم المملكة العربية السعودية التزام إضافي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.