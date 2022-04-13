ماذا يفعل مرضى القولون في رمضان؟ نصائح للتغلب على الألم

فاطمة ياسر

يعاني مرضى القولون العصبي من العديد من الأعراض الشديدة التي تتسبب في عدم القدرة على القيام بأي نشاط يومي، وخاصة خلال رمضان والصيام، فيزداد الشعور بالألم وحدوث تشنجات شديدة في البطن، والإسهال أو الإمساك.

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية التي أقيمت علي مرضى القولون العصبي، أن السبب في الإصابة به ترجع لاتباع عادات غذائية خاطئة، وأيضا التعرض للضغوط النفسية، والشعور بالتوتر والقلق.

ولذا أوضح التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" ، أن أخذ قسط من الراحة للجهاز الهضمي تعد من أبرز الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم وتقلل من الشعور بالألم، فيعد الصيام من أبرز الحيل التي تعمل على تحسين صحة القولون العصبي، وتقليل الشعور بالألم المرتبط به.

وحث التقرير، علي ضرورة عدم تناول كميات كبيرة من الماء وخاصة أثناء الطعام، كما أنه علي مريض القولون العصبي الابتعاد عن تناول الأطعمة المسبكة، والبقوليات، والبصل والثوم، والحمضيات، والمقليات، لأنها جميعها أطعمة تعرض الجهاز الهضمي للغضب مما يسفر عن ذلك التعرض للانتفاخ، وألم شديد في المعدة، وأيضا ضرورة الابتعاد عن التوتر.

وأكد التقرير ضرورة الإكثار من تناول الألياف لمرضى القولون العصبي، والفواكه، والحبوب الكاملة، فهي أطعمة صحية تقلل من الشعور والإصابة بالألم في المعدة.