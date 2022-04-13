لو بتعاني من القولون العصبى.. كل ما تريد معرفته عن النظام الغذائي الصحي

كتبت - ميرفت رشاد

متلازمة القولون العصبي (IBS) تؤثر على الأمعاء الغليظة وهي حالة منتشرة تصيب الكثير من الأشخاص، تشمل بعض العلامات الشائعة لمتلازمة القولون العصبي التشنج وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك أو كليهما، وواحدة من أكثر المشاكل صعوبة التي يواجهها شخص مصاب بمرض القولون العصبي هي تحديد نوع الأطعمة التي تسبب الأعراض، يبدو أن هناك العديد من خيارات النظام الغذائي التي تساعد في علاج القولون العصبي ،إحدى هذه الخطط هي اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب، وفقا لما نشره موقع " thehealthsite".



ما هو النظام الغذائي منخفض الفودماب؟

فودماب هي نوع من الكربوهيدرات يصعب هضمها في الأمعاء، تسبب هذه الكربوهيدرات الانتفاخ وعدم الراحة والإسهال بسحب المزيد من الماء إلى الأمعاء، نظرًا لأن هذه الأطعمة غير قابلة للهضم، فإن بكتيريا الأمعاء تخمرها وتؤدي إلى الغازات، تسبب أعراضًا مثل الانتفاخ وآلام المعدة وتغيير حركات الأمعاء والإسهال والإمساك.

كان باحثون من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا أول من أثبت أن اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب يمكن أن يحسن أعراض القولون العصبي، تنقسم أطعمة فودماب إلى فئتين في خطة النظام الغذائي" عالية ومنخفضة"وفقًا للدراسة ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي تجنب الأطعمة عالية الفودماب واعتماد الأطعمة منخفضة الفودماب كمواد أساسية يومية.

الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها عند اتباع نظام غذائي فودماب

لقد وجدت الدراسات الأولية أن اتباع نظام غذائي منخفض FODMAP هو نوع من حمية الإقصاء التي تساعد في أعراض مرض التهاب الأمعاء، ولكن يجب على المرء أيضًا أن يفهم أنه ليست كل الكربوهيدرات عبارة عن فودماب، يجب أن تعرف النوع الصحيح من الأطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها:

الأطعمة التي يجب تضمينها

الحليب الخالي من اللاكتوز أو بدائل أخرى

لحمة

بيض

الفواكه مثل البرتقال والتوت والعنب والفراولة

أرز أو كينوا

الخضار مثل الفاصوليا الخضراء وقرع العسل والكوسا والباذنجان

الاطعمة التي يجب تجنبها

البقوليات

الفواكه مثل الخوخ والبطيخ والكمثرى والمانجو والتفاح والخوخ

اللاكتوز

شراب الذرة عالي الفركتوز

الخبز المصنوع من القمح أو الحبوب أو المكرونة

الخضراوات مثل ، الهليون ، البروكلي ، البصل ، براعم بروكسل ، إلخ.